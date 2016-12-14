Купить погрузчик вилочный, штабелер или ричтрак

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Вилочный погрузчик — это мобильное устройство, которое помогает в важных производственных процессах, таких как обработка материалов, размещение материалов и управление пространством для хранения.

Вилочные погрузчики, которые также известны как автопогрузчики, чрезвычайно маневренны и, следовательно, обеспечивают быстрое перемещение и точное размещение как сырых, необработанных товаров, так и готовой продукции. Вилочные погрузчики — это, в основном, небольшие транспортные средства, но довольно грузоподъемные, которые предназначены для подъема, перемещения и размещения ящиков, материалов, поддонов и т. д. Они позволяют поднимать груз из одного положения и перемещать его в другое положение и размещать в указанной области.

Стандартные вилочные погрузчики, которые можно найти на большинстве складов по всему миру, весят больше 2000 кг и обычно используются для подъемов до 6 метров. Однако существуют и другие типы вилочных погрузчиков, такие как:

ричтраки, предназначенные для складирования паллетных стеллажей;

моторизованные тележки для поддонов, которые представляют собой моторизованные версии стеллажей для поддонов;

селекторы заказов, которые используются для ручной обработки меньших, чем паллетные количества груза в стеллажах;

поворотные мачтовые или башенные грузовики, которые предназначены для работы в проходах шириной менее 2 метров.

Существует также широкий выбор навесного оборудования, которое можно использовать со стандартными вилочными погрузчиками.

Вилочные погрузчики могут различаться в зависимости от типа используемого топлива.

Например, электрические вилочные погрузчики бесшумны и более полезны для перемещения товаров внутри помещений.

Вилочные погрузчики с дизельным или пропановым двигателем больше подходят для наружного применения, где контроль уровня шума и выбросов не такой строгий.

Несущая способность и охват нагрузки также варьируются и должны учитываться при выборе вилочного погрузчика.

Максимальная досягаемость вилочного погрузчика должна быть больше или равна самой высокой стойке для хранения, которая будет загружаться или разгружаться.

Размеры проходов на заводах и ширина подъемных путей также влияют на размеры погрузчика, который будет использоваться для работы.

Вилочные погрузчики являются неотъемлемой частью системы обработки и хранения материалов и облегчают перемещение товаров, повышая эффективность и производительность установки.

Вилочные погрузчики могут быть очень опасными, и управлять ими должен только обученный, сертифицированный и квалифицированный оператор.