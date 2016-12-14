Купить погрузчик вилочный, штабелер или ричтрак
Компания WLT реализует любые виды складской подъемной техники. Вилочные погрузчики, штабелеры, кары и ричтраки — по низкой цене. Мы гарантируем наличие погрузчика, низкую на него цену и кратчайшие сроки отгрузки в вашем городе. Для заказа просто отправьте заявку через форму обратной связи!
Вилочный погрузчик — это мобильное устройство, которое помогает в важных производственных процессах, таких как обработка материалов, размещение материалов и управление пространством для хранения.
Вилочные погрузчики, которые также известны как автопогрузчики, чрезвычайно маневренны и, следовательно, обеспечивают быстрое перемещение и точное размещение как сырых, необработанных товаров, так и готовой продукции. Вилочные погрузчики — это, в основном, небольшие транспортные средства, но довольно грузоподъемные, которые предназначены для подъема, перемещения и размещения ящиков, материалов, поддонов и т. д. Они позволяют поднимать груз из одного положения и перемещать его в другое положение и размещать в указанной области.
Стандартные вилочные погрузчики, которые можно найти на большинстве складов по всему миру, весят больше 2000 кг и обычно используются для подъемов до 6 метров. Однако существуют и другие типы вилочных погрузчиков, такие как:
- ричтраки, предназначенные для складирования паллетных стеллажей;
- моторизованные тележки для поддонов, которые представляют собой моторизованные версии стеллажей для поддонов;
- селекторы заказов, которые используются для ручной обработки меньших, чем паллетные количества груза в стеллажах;
- поворотные мачтовые или башенные грузовики, которые предназначены для работы в проходах шириной менее 2 метров.
Существует также широкий выбор навесного оборудования, которое можно использовать со стандартными вилочными погрузчиками.
Вилочные погрузчики могут различаться в зависимости от типа используемого топлива.
- Например, электрические вилочные погрузчики бесшумны и более полезны для перемещения товаров внутри помещений.
- Вилочные погрузчики с дизельным или пропановым двигателем больше подходят для наружного применения, где контроль уровня шума и выбросов не такой строгий.
- Несущая способность и охват нагрузки также варьируются и должны учитываться при выборе вилочного погрузчика.
- Максимальная досягаемость вилочного погрузчика должна быть больше или равна самой высокой стойке для хранения, которая будет загружаться или разгружаться.
- Размеры проходов на заводах и ширина подъемных путей также влияют на размеры погрузчика, который будет использоваться для работы.
Вилочные погрузчики являются неотъемлемой частью системы обработки и хранения материалов и облегчают перемещение товаров, повышая эффективность и производительность установки.
Вилочные погрузчики могут быть очень опасными, и управлять ими должен только обученный, сертифицированный и квалифицированный оператор.